3 неймовірні історичні серіали, які вкрадуть ваш сон

У цій передсвятковій метушні так важливо знайти час для відпочинку та перезавантаження. Величезна кількість дедлайнів, завдань на роботі й труднощів удома просто вибивають з колії. Та важливо пам'ятати й про свій внутрішній стан.

Його відновленню може посприяти спокійний вечір за переглядом цікавого історичного серіалу. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку саме таких історій, які припадуть до смаку кожному.

Які історичні серіали варто подивитись на вихідних?

"Вікторія"

Ідеальним варіантом для перегляду на вихідних може стати історичний серіал "Вікторія", який виходив з 2016 по 2019 рік. Це історія про ранні роки правління королеви Вікторії.

Глядач має змогу побачити події від моменту її сходження на престол у 1837 році й аж до шлюбу з принцом Альбертом. Перед нами постає дівчина, яка робить невпевнені кроки та зростає у своїх знаннях, аби гідно виконувати покладені на неї обов'язки.

"Вікторія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Глядачі відзначають, що це одна з найкращих робіт Дейзі Гудвін, яка є однією з творчинь цього серіалу. Глядач має змогу побачити справжні історичні події та постаті, які занурюють нас в історію королівства.

"Дивовижна місіс Мейзел"

Ще один історичний комедійно-драматичний серіал – "Дивовижна місіс Мейзел". Серіал виходив з 2017 по 2023 рік. Дія відбувається в Нью-Йорку у 1958 році. У центрі сюжету – Міріам Мейзел, від якої йде чоловік. Вона прагне отримати підтримку від батьків, але натомість стикається лише з осудом і розчаруванням.

"Дивовижна місіс Мейзел": дивіться онлайн трейлер серіалу

Здавалося б, руки у жінки опускаються повністю, та в один момент вона випадково виходить на сцену й зачитує свій стендап, який має шалений успіх. Саме з цього починається абсолютно нова сторінка життя дивовижної місіс Мейзел.

"Позолочене століття"

Ця стрічка ідеально підійде для тих, хто обожнює серіал "Бріджертони". Красива картинка, стильні образи та не затягнутий сюжет. Події розгортаються в XIX столітті й занурюють глядача в атмосферу Нью-Йорка. Молода дівчина Маріан Брук втрачає сім’ю та переїжджає до Нью-Йорка до своїх рідних.

"Позолочене століття": дивіться онлайн трейлер серіалу

Перед нею відкривається вищий світ, але їй ще доведеться освоїтися в цьому світському суспільстві.