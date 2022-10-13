Кабмін відповів на петицію про скасування реорганізації Довженко-Центру: яке прийняли рішення
Петиція про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала 25 тисяч голосів. Кабмін розглянув її, але вирішив не скасовувати своє рішення.
Кабмін відповів, що Довженко-Центр є лише зберігачем фільмофонду, а не самим фільмофондом та архівною установою, створеною для цього. Крім цього, урядовці зазначили, що діяльність установи є збитковою.
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Відповідь Кабміну на петицію щодо реорганізації Довженко-Центру
"Центр здійснює свою статутну діяльність коштом дотації, отриманої від держави, а також доходів, отриманих від оренди приміщень. Разом з тим адміністративні та інші витрати перевищують обсяги бюджетного фінансування в розділі витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи", – йдеться у відповіді на е-петицію.
Для виходу з кризової ситуації прийнято рішення реорганізувати Центр,
– додали вони.
Як повідомив Кабмін, кіноматеріали мають зберігатися в окремій спеціалізованій установі — Державному фонді фільмів України, який є закладом культури, що провадить архівну та науково- дослідницьку діяльність з метою розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування і збереження творів національної та світової кінематографічної спадщини, розповсюдження відповідної інформації.
Кабмін запевнив, що Державним фондом фільмів України має бути установа, що забезпечує облік і зберігання архівних комплектів вихідних матеріалів фільмів, фільмокопій фільмів, використання відомостей, що в них містяться, формування Національного архівного фонду і/або здійснення управління, науково-дослідної та інформаційної діяльності у сфері архівної справи і діловодства.
Однак, "Центр не є архівною установою щодо забезпечення обліку і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та формування Національного архівного фонду і/або здійснення управління, науково-дослідної та інформаційної діяльності у сфері архівної справи і діловодства".
Єдиним державним кіноархівом в Україні є Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного, установа, в якій зберігається майже 20 тисяч найменувань українських кінофільмів,
– повідомив Кабмін.
Кабмін також доповнив, що під час реорганізації будь-якої установи згідно з трудовим законодавством всім працівникам пропонується місце роботи на аналогічних посадах у новій структурі.
Реорганізація Довженко-Центру: коротко про головне
- У середині серпня Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. У найбільшому національному кіноархіві, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно, це називають ліквідацією;
- Міністерства культури та інформаційної політики заявила, що рішення Держкіно щодо реорганізації ДП "Національний центр Олександра Довженка" попередньо не обговорювалось;
- У Державному агентстві України з питань кіно відповіли, що "кіноархів не знищується, приміщення – не віддається забудовнику, а працівників Центру – не звільняють. Вони кажуть, що Центр продовжить своє функціонування як культурний та музейний осередок, а реорганізація підприємства відбудеться у вигляді створення трьох самостійних юридичних осіб, й таким чином усі працівники начебто зможуть за своїм фахом та бажанням отримати робоче місце в одній із цих організацій;
- Олександр Ткаченко заявив, що він проти "ліквідації та нехтування кіноспадщиною".