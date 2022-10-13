Кабмін відповів на петицію про скасування реорганізації Довженко-Центру: яке прийняли рішення

Петиція про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала 25 тисяч голосів. Кабмін розглянув її, але вирішив не скасовувати своє рішення.

Кабмін відповів, що Довженко-Центр є лише зберігачем фільмофонду, а не самим фільмофондом та архівною установою, створеною для цього. Крім цього, урядовці зазначили, що діяльність установи є збитковою.

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Відповідь Кабміну на петицію щодо реорганізації Довженко-Центру

"Центр здійснює свою статутну діяльність коштом дотації, отриманої від держави, а також доходів, отриманих від оренди приміщень. Разом з тим адміністративні та інші витрати перевищують обсяги бюджетного фінансування в розділі витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи", – йдеться у відповіді на е-петицію.

Для виходу з кризової ситуації прийнято рішення реорганізувати Центр,

– додали вони.

Як повідомив Кабмін, кіноматеріали мають зберігатися в окремій спеціалізованій установі — Державному фонді фільмів України, який є закладом культури, що провадить архівну та науково- дослідницьку діяльність з метою розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування і збереження творів національної та світової кінематографічної спадщини, розповсюдження відповідної інформації.

Кабмін запевнив, що Державним фондом фільмів України має бути установа, що забезпечує облік і зберігання архівних комплектів вихідних матеріалів фільмів, фільмокопій фільмів, використання відомостей, що в них містяться, формування Національного архівного фонду і/або здійснення управління, науково-дослідної та інформаційної діяльності у сфері архівної справи і діловодства.

Однак, "Центр не є архівною установою щодо забезпечення обліку і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та формування Національного архівного фонду і/або здійснення управління, науково-дослідної та інформаційної діяльності у сфері архівної справи і діловодства".

Єдиним державним кіноархівом в Україні є Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного, установа, в якій зберігається майже 20 тисяч найменувань українських кінофільмів,

– повідомив Кабмін.

Кабмін також доповнив, що під час реорганізації будь-якої установи згідно з трудовим законодавством всім працівникам пропонується місце роботи на аналогічних посадах у новій структурі.

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