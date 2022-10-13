Кабмин ответил на петицию об отмене реорганизации Довженко-Центра: принявшее решение

Петиция об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала 25 тысяч голосов. Кабмин рассмотрел ее, но решил не отменять свое решение.

Кабмин ответил, что Довженко-Центр является лишь хранителем фильмофонда, а не самим фильмофондом и архивным учреждением, созданным для этого. Кроме этого, чиновники отметили, что деятельность учреждения убыточна.

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Ответ Кабмина на петицию по реорганизации Довженко-Центра

"Центр осуществляет свою уставную деятельность на средства дотации, полученной от государства, а также доходов, полученных от аренды помещений. Вместе с тем административные и другие расходы превышают объемы бюджетного финансирования в разделе расходов на оплату труда с отчислениями на социальные мероприятия", – говорится в ответе на е-петицию.

Для выхода из кризисной ситуации принято решение реорганизовать Центр,

– добавили они.

Как сообщил Кабмин, киноматериалы должны храниться в отдельном специализированном учреждении — Государственном фонде фильмов Украины, являющемся учреждением культуры, осуществляющим архивную и научно-исследовательскую деятельность с целью развития фильмофонда, восстановление, реставрирование и сохранение произведений национального и мирового кинематографического наследия, распространение соответствующей информации .

Кабмин заверил, что Государственным фондом фильмов Украины должно быть учреждение, обеспечивающее учет и хранение архивных комплектов исходных материалов фильмов, фильмокопий фильмов, использование содержащихся в них сведений, формирование Национального архивного фонда и/или осуществление управления, научно-исследовательской и информационной деятельности в области архивного дела и делопроизводства.

Однако, "Центр не является архивным учреждением по обеспечению учета и хранения архивных документов, использования содержащихся в них сведений и формирования Национального архивного фонда и/или осуществления управления, научно-исследовательской и информационной деятельности в сфере архивного дела и делопроизводства".

Единственным государственным киноархивом в Украине является Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. С. Пшеничного, учреждение, в котором хранится почти 20 тысяч наименований украинских кинофильмов,

– сообщил Кабмин.

Кабмин также дополнил, что во время реорганизации любого учреждения по трудовому законодательству всем работникам предлагается место работы на аналогичных должностях в новой структуре.

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