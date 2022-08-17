Согласно приказу Госкино "все фильмы из коллекции и имущество Довженко-Центра должны быть переданы Государственному учреждению "Научный центр кинематографии Украины", основным видом деятельности которого, по данным ЕГРПОУ, является "высшее образование".

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Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра

Как сообщил Довженко-Центр в фейсбуке, из структуры Центра должно быть выделено Государственное предприятие "Украинская анимационная студия", в которое будут переданы авторские права на украинскую анимацию, которые сейчас принадлежат Центру. Сотрудников Центра, вероятно, уволят.

Таким образом, отвечать за уникальное кинематографическое наследие Украины Госкино поручает де-факто "спящему" учреждению, которое с момента своего основания во времена Януковича в 2011 году не осуществляло никакой деятельности, не имеет штата, соответствующих компетенций, сайта и т.д.

– говорится в заявлении.

Центр дополнил, что в приказе о реорганизации не упомянута киноархивная и музейная коллекция Довженко-Центра, которые являются частью соответственно государственного архивного и музейного фондов Украины и подпадают под действие отдельного законодательства: "Ни в преамбуле приказа, ни в публичной коммуникации Госкино не обосновало такое решение". По их словам, Госкино решило разделить целостную коллекцию Довженко-Центра, которая формировалась с 1960-х годов, между разными структурами.

"Это огромный удар по международному имиджу украинской власти"

Они вместе с художниками Украины отмечают, что это огромный удар по международному имиджу украинской власти, особенно во время войны, когда Украина в крови борется за собственную идентичность.

Этот удар имеет все признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов,

– дополнили они.

Что известно о Довженко-Центре

"Довженко-Центр – это крупнейший и единственный международно признанный киноархив Украины, в котором хранится более 10000 наименований (более 60 000 единиц хранения) художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 000 архивных документов по истории украинского кино, более 40 экспонатов. Единственный украинский представитель в Международной федерации киноархивов (FIAF)", – говорится в заявлении.

По значению и объему коллекция Довженко-Центра равна коллекциям:

Национальный художественный музей Украины;

Музея Ханенко;

Музея истории Украины;

Библиотеки имени Вернадского.

Кроме этого, "Довженко-Центр" является крупнейшим в мире сборником произведений украинского киноискусства.



Напомним, в 2021 году "Довженко-Центр" создал список с рейтингом 100 лучших украинских фильмов по результатам масштабного опроса международных и отечественных кинокритиков.