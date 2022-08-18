Як повідомили у відомстві, рішення Держкіно щодо реорганізації ДП "Національний центр Олександра Довженка" попередньо не обговорювалось, тому вони ініціюють переговори. Хоч Держкіно не підпорядковується міністерству від 10 листопада 2021 року згідно з постановою Кабміну № 1183, але вони наголошують, що будь-які рішення, що стосуються функціонування українських культурних інституцій та установ, не повинні ставити під загрозу їх діяльність та існування.

До слова Довженко-центр б'є на сполох: реакція Ткаченка та заява Держкіно щодо реорганізації кіноархіву

З одного боку, реорганізація є прерогативою Держкіно та КМУ. У своїй заяві Держкіно аргументувало необхідність реорганізації Довженко-Центру збитковістю та неефективністю інституції, котра підтримує свою діяльність за рахунок державної дотації. Однак питання реорганізації у такому випадку включає також визначення подальшої долі фондового зібрання Довженко-центру,

– йдеться у заяві.



Мінкультури відреагувало на реорганізацію Довженко-Центру / Скриншот з телеграму

Реакція Держкіно

У Державному агентстві України з питань кіно вже відповіли у фейсбуці, що "кіноархів не знищується, приміщення – не віддається забудовнику, а працівників Центру – не звільняють. Вони кажуть, що Центр продовжить своє функціонування як культурний та музейний осередок, а реорганізація підприємства відбудеться у вигляді створення трьох самостійних юридичних осіб, й таким чином усі працівники начебто зможуть за своїм фахом та бажанням отримати робоче місце в одній із цих організацій.

Серед трьох профільних напрямків-підприємств будуть такі:

– "Українська анімаційна студія", яку створять для підтримки української анімації на рівні держави, а не лише у вигляді приватних компаній, як це було раніше;

– "Науковий центр кінематографії України", яка стане відповідальною за створення в Україні Державного фонду фільмів України. За словами Держкіно, Довженко-Центр є лише зберігачем Фільмофонду, а не самим Фільмофондом та архівною установою, створеною для цього. Там займатимуться відновленням, реставруванням і збереженням творів національної та світової кінематографічної спадщини.

– "Національний центр Олександра Довженка", який залишається у своїй будівлі, за тою ж адресою, зі всіма іншими функціями та завданнями, передбаченими Статутом. Він продовжить розвиток музейної справи та кінокультури.



