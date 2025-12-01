Де дивитись 2 сезон серіалу "Кава з кардамоном․ Сила землі" онлайн

Уже сьогодні, 1 грудня, глядачі мають змогу побачити продовження культової стрічки "Кава з кардамоном. Сила землі". Сюжет обіцяє бути ще багатшим на емоції, інтриги та спокуси.

Анна, яка втратила свого чоловіка, тепер самостійно має залагоджувати всі питання щодо маєтку та дітей. На неї чекають події, які вимагатимуть термінових рішень і навіть жертв. 24 Канал уже знає, де можна подивитись онлайн новий сезон "Кава з кардамоном. Сила землі".

Де подивитись онлайн новий сезон "Кава з кардамоном. Сила землі"?

Наразі стрічка буде доступна до перегляду на платформі Київстар ТБ. Пізніше новий сезон серіалу буде доступний до перегляду в ефірі телеканалу СТБ.

"Кава з кардамоном. Сила землі" дивіться онлайн трейлер 2 сезону

Відомо, що "Кава з кардамоном. Сила землі" складатиметься з восьми серій, тоді як у першому сезоні – вісім серій.

Чому варто подивитись 2 сезон "Кави з кардамоном"?

Насамперед стрічку варто подивитись заради акторів, які перевтілились у різних героїв. Хтось дивуватиме новим амплуа, а комусь дісталась роль, яка притаманна у реальному житті.

Олена Лавренюк – Анна Родзінська;

– Анна Родзінська; Олексій Гнатковський – Стефан Терлецький;

– Стефан Терлецький; Олександр Кобзар – Петер Крушевський;

– Петер Крушевський; Тарас Цимбалюк – Андрій Марецький;

– Андрій Марецький; Надія Хільська – Патрісія Крушевська;

– Патрісія Крушевська; Ада Роговцева – Корнелія Крушевська;

– Корнелія Крушевська; Зоя Лавренюк – Люцина Родзінська;

– Люцина Родзінська; Поліна Арно – Грета Крушевська;

– Грета Крушевська; Іван Довженко – Войцек Родзінський.

Що цікаво, це перша стрічка за три роки перерви, де знялась неповторна Ада Роговцева.

Олена Лавернюк, у коментарі 24 Каналу розповідала, що другий сезон виходить за межі класичної драми. Це буде історія не тільки про кохання, а й про честь, обов'язок і вибір, який визначає майбутнє Анни (головної героїні).

