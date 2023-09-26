65-річний Кевін Сорбо знову осоромився: образив феміністок і назвав чоловіків при*урками

65-річний актор Кевін Сорбо, який відомий своєю роллю в серіалі "Легендарні пригоди Геркулеса" та фільмі "Кулл-завойовник", відзначився новими консервативними поглядами та резонансними заявами. У своєму останньому есе, Сорбо розкритикував Голлівуд і кількох своїх колег-акторів.

Сорбо звернув увагу на 27-річного Тімоті Шаламе та 54-річного Біллі Портера. Актор висловив обурення щодо сучасної тенденції до андрогінності, описавши її як "кризу мужності".

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65-річний актор Кевін Сорбо розкритикував Голлівуд

Він також образив чоловіків, які, на його думку, віддалися своїм "базовим" бажанням, таким як випивка, наркотики, відеоігри та порно.

Насправді не має значення, на якому кінці спектра мужності ви перебуваєте; якщо ви стали жертвою своїх низинних бажань, феміністська культура перемогла. Ти саме такий придурок, яким вони хочуть тебе бачити,

– заявив Сорбо.

Актор стверджує, що сьогодні жінки, які є сміливими та впевненими в собі, виграють у змаганні з пасивними чоловіками, які "відступають на другий план". Він висловив думку, що сучасній Америці потрібні воїни-захисники й відповідальні батьки.

"Нам безумовно не потрібен ще один супергерой. Нам потрібні чоловіки, які виховуватимуть своїх дітей, захищатимуть свої домівки, забезпечуватимуть свої сім'ї та самовіддано служитимуть – усе це неможливо, якщо вони марнотратні та приохотилися до задоволень", – підсумував Сорбо.

Коротко про Кевіна Сорбо