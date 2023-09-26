Сорбо звернув увагу на 27-річного Тімоті Шаламе та 54-річного Біллі Портера. Актор висловив обурення щодо сучасної тенденції до андрогінності, описавши її як "кризу мужності".
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65-річний актор Кевін Сорбо розкритикував Голлівуд
Він також образив чоловіків, які, на його думку, віддалися своїм "базовим" бажанням, таким як випивка, наркотики, відеоігри та порно.
Насправді не має значення, на якому кінці спектра мужності ви перебуваєте; якщо ви стали жертвою своїх низинних бажань, феміністська культура перемогла. Ти саме такий придурок, яким вони хочуть тебе бачити,
– заявив Сорбо.
Актор стверджує, що сьогодні жінки, які є сміливими та впевненими в собі, виграють у змаганні з пасивними чоловіками, які "відступають на другий план". Він висловив думку, що сучасній Америці потрібні воїни-захисники й відповідальні батьки.
"Нам безумовно не потрібен ще один супергерой. Нам потрібні чоловіки, які виховуватимуть своїх дітей, захищатимуть свої домівки, забезпечуватимуть свої сім'ї та самовіддано служитимуть – усе це неможливо, якщо вони марнотратні та приохотилися до задоволень", – підсумував Сорбо.
Коротко про Кевіна Сорбо
- Кевін Сорбо відомий своєю роллю Геракла в серіалі "Дивовижні мандри Геракла", який тривав шість сезонів. Крім того, він грав Кулла у фільмі "Кулл-завойовник". Серед інших ролей актора – капітан Ділан Хант у фантастичному серіалі "Андромеда", Нік Прескотт у бойовику "Широко крокуючи 2: Розплата" та Годжун Пай у фентезі "Міфіка: Некромант".
- Останніми роками Кевін Сорбо активно виступав в підтримку християнських переконань та консервативних поглядів. За його словами, саме це призвело до його "скасування" в Голлівуді. Він розповів, що його агент і менеджер відмовилися від нього через його віру та погляди.
- Рік тому Кевін Сорбо став посміховиськом через антиукраїнську позицію. Зірка закликав припинити допомагати Україні. Втім, йому відповів Сергій Стерненко.