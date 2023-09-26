Сорбо обратил внимание на 27-летнего Тимоти Шаламе и 54-летнего Билли Портера. Актер выразил возмущение по поводу современной тенденции к андрогинности, описав ее как "кризис мужества".
Читайте также Готовьте попкорн: 5 комедий о спортивных соревнованиях для идеальных выходных с друзьями
65-летний актер Кевин Сорбо раскритиковал Голливуд
Он также обидел мужчин, которые, по его мнению, предались своим "базовым" желаниям, таким как выпивка, наркотики, видеоигры и порно.
На самом деле не имеет значения, на каком конце спектра мужества вы находитесь; если вы стали жертвой своих низменных желаний, феминистская культура победила. Ты именно такой придурок, каким они хотят тебя видеть,
– заявил Сорбо.
Актер утверждает, что сегодня женщины, смелые и уверенные в себе, выигрывают в соревновании с пассивными мужчинами, которые "отступают на второй план". Он выразил мнение, что в современной Америке нужны воины-защитники и ответственные родители.
"Нам, безусловно, не нужен еще один супергерой. Нам нужны мужчины, которые будут воспитывать своих детей, будут защищать свои дома, обеспечивать свои семьи и самоотверженно служить – все это невозможно, если они расточительны и пристрастились к удовольствиям", – подытожил Сорбо.
Коротко о Кевине Сорбо
- Кевин Сорбо известен своей ролью Геракла в сериале "Удивительные странствия Геракла", который длился шесть сезонов. Кроме того, он играл Кулла в фильме "Кулл-завоеватель". Среди других ролей актера – капитан Дилан Хант в фантастическом сериале "Андромеда", Ник Прескотт в боевике "Широко шагая 2: Расплата" и Годжун Пай в фэнтези "Мифика: Некромант".
- В последние годы Кевин Сорбо активно выступал в поддержку христианских убеждений и консервативных взглядов. По его словам, именно это привело к его "отмене" в Голливуде. Он рассказал, что его агент и менеджер отказались от него из-за его веры и взглядов.
- Год назад Кевин Сорбо стал посмешищем из-за антиукраинской позиции. Звезда призвал перестать помогать Украине. Впрочем, ему ответил Сергей Стерненко.