Именно так лаконично, без всяких обоснований, обратился к своим подписчикам в твиттере: "Прекратите присылать деньги Украине". Свою позицию по финансовой поддержке нашего государства он высказал на шестой месяц войны, когда вместе с Украиной весь мир, в том числе самые известные голливудские звезды: Анджелина Джоли, Шон Пенн, Джессика Честейн, Дженнифер Энистон, Бен Стиллер и другие.

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Кевин Сорбо выразил антиукраинскую позицию и опозорился в сети

Известно также о том, что скандальный актер публично поддерживает Дональда Трампа и выражает неприязнь к действующему президенту США Джо Байдену. Поэтому, безусловно, Сорбо будет критиковать все действия американского правительства и, в частности, когда речь идет о помощи для Украины.



Антиукраинский твит Кевина Сорбо / Скриншот

Возмущенные пользователи твиттера вспомнили актеру, как он в 2013 году зимой гулял по Москве. А также кто-то написал: "Прекратите твитить дерьмо о том, о чем вы не имеете ни малейшего представления", и дополнили тем, что Сорбо совершенно не понимает в экономике.

В частности, Сергей Стерненко иронически написал: "Прекратите присылать Кевину Сорбо наркотики".



Сергей Стерненко ответил Кевину Сорбо / Скриншот твита

Напомним о голливудском актере Микки Рурке, который еще в 2014 году публично заявлял, что ему нравится путин. Сегодня актер считает его действия дерьмом и публично выражает поддержку Украине. В частности, он остро раскритиковал США и НАТО и призвал немедленно помочь Украине.