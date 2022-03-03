В своем обращении актер также представил своего помощника, родом из Николаева, Дмитрия Корнийчука. Парень сказал, что они следят за событиями в Украине, передает 24 канал.

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Микки Рурк вместе со своим помощником поддержали Украину

Это Микки, я хочу сказать, что мы думаем о вас, украинцев. Мы молимся за вас. Я надеюсь, это дерьмо закончится скоро,

– сказал он.

Обратите внимание. Еще в 2014 году Микки Рурк публично заявлял , что ему нравится Путин. Сегодня актер считает его действия дерьмом и публично выражает поддержку Украине.

Актер Микки Рурк вместе со своим помощником из Николаева поддержали украинцев: смотрите видео