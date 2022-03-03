У своєму зверненні актор також представив свого помічника, який родом з Миколаєва, Дмитра Корнійчука. Хлопець сказав, що вони разом стежать за подіями в Україні, передає 24 канал.

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Міккі Рурк разом зі своїм помічником підтримали Україну

Це Міккі, я хочу сказати, що ми думаємо про вас, українців. Ми молимося за вас. Я сподіваюся, це лайно закінчиться скоро,

– сказав він.

Зверніть увагу. Ще у 2014 році Міккі Рурк публічно заявляв, що йому подобається Путін. Сьогодні актор вважає його дії лайном і публічно висловлює підтримку Україні.

Актор Міккі Рурк разом зі своїм помічником з Миколаєва підтримали українців: дивіться відео

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