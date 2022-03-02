Актор, який зіграв "Доктора Хауса" опублікував у себе у твітері український прапор.

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От і все. Більше ніяких спостережень про собак і погоду,

– написав Г’ю Лорі у твітері.

Як відомо, актор дуже любив писати про різні породи собак та погоду у своєму блозі.



Г’ю Лорі підтримав Україну / Скриншот твітеру актора

Нагадаємо, що підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут.

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