Після насильницького озброєного вторгнення Росії на територію України 24 лютого українські кінокомпанії та дистриб'ютори звернулись до міжнародних кіностудій із закликом до бойкоту прокату своїх стрічок у російських кінотеатрах. В результаті свої заяви зробили найвідоміші та найбільші кінокомпанії Голлівуду.
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Хто не показуватиме свої фільми в Росії
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Disney
Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі Walt Disney Company зробила заяву на 5-ий день війни Росії проти України.
Ми призупиняємо випуск прокатних фільмів у Росії, у тому числі майбутній проєкт "Я червонію" від Pixar. Ми ухвалюватимемо наступні рішення залежно від ситуації,
– мовиться у повідомленні компанії.
Також компанія пояснила: "Враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу".
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Warner Bros.
Прем'єра "Бетмена" з Робером Паттінсоном повинна була вийти на широкі екрани 4 березня, але її росіяни теж не побачать.
Через гуманітарну кризу в Україні WarnerMedia призупиняє показ свого повнометражного фільму "Бетмен" у Росії,
– мовиться у повідомленні.
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Sony Pictures
Згодом Sony Pictures заявила, що у Росії не покажуть "Морбіус" – пригодницький фільм Marvel. Прем'єра запланована на 1 квітня. Також кінокомпанія скасувала показав усіх своїх фільмів на території держави-агресорки.
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Universal Pictures
Одна з найбільших кінокомпаній Голлівуду теж заявила про призупинення запланованих прокатів картин у кінотеатрах у Росії, заявила компанія.
Universal готувала до прем'єри такі стрічки:
- анімаційний фільм "Погані хлопці" – в Росії прем'єра була запланована на 24 березня,
- "Швидка допомога" Майкла Бея – 7 квітня.
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Paramount
Paramount опублікувала наступну заяву у вівторок вранці, 2-го березня:
Оскільки ми є свідками трагедії, що триває в Україні, ми вирішили призупинити прокат наших майбутніх фільмів у Росії, включаючи "Загублене місто" та "Їжак Сонік 2". Ми підтримуємо всіх, кого торкнулася трагедія гуманітарної кризи в Україні та на наших міжнародних ринках і продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації.