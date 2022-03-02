Після насильницького озброєного вторгнення Росії на територію України 24 лютого українські кінокомпанії та дистриб'ютори звернулись до міжнародних кіностудій із закликом до бойкоту прокату своїх стрічок у російських кінотеатрах. В результаті свої заяви зробили найвідоміші та найбільші кінокомпанії Голлівуду.

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Хто не показуватиме свої фільми в Росії

Важливо. У 2021 році на фільми саме цих кіностудій припало 70% кінозборів у РФ. Тож варто очікувати, що російський глядач залишиться з російським кіно наодинці.

Disney

Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі Walt Disney Company зробила заяву на 5-ий день війни Росії проти України.

Ми призупиняємо випуск прокатних фільмів у Росії, у тому числі майбутній проєкт "Я червонію" від Pixar. Ми ухвалюватимемо наступні рішення залежно від ситуації,

– мовиться у повідомленні компанії.

Також компанія пояснила: "Враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу".

Warner Bros.

Прем'єра "Бетмена" з Робером Паттінсоном повинна була вийти на широкі екрани 4 березня, але її росіяни теж не побачать.

Через гуманітарну кризу в Україні WarnerMedia призупиняє показ свого повнометражного фільму "Бетмен" у Росії,

– мовиться у повідомленні.

Sony Pictures

Згодом Sony Pictures заявила, що у Росії не покажуть "Морбіус" – пригодницький фільм Marvel. Прем'єра запланована на 1 квітня. Також кінокомпанія скасувала показав усіх своїх фільмів на території держави-агресорки.

Universal Pictures

Одна з найбільших кінокомпаній Голлівуду теж заявила про призупинення запланованих прокатів картин у кінотеатрах у Росії, заявила компанія.

Universal готувала до прем'єри такі стрічки:

анімаційний фільм "Погані хлопці" – в Росії прем'єра була запланована на 24 березня,

"Швидка допомога" Майкла Бея – 7 квітня.

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Paramount

Paramount опублікувала наступну заяву у вівторок вранці, 2-го березня:

Оскільки ми є свідками трагедії, що триває в Україні, ми вирішили призупинити прокат наших майбутніх фільмів у Росії, включаючи "Загублене місто" та "Їжак Сонік 2". Ми підтримуємо всіх, кого торкнулася трагедія гуманітарної кризи в Україні та на наших міжнародних ринках і продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації.