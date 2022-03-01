Як повідомляє джерело, Netflix заявив, що не транслюватиме 20 російських безкоштовних пропагандистських каналів Росії. У своїй розмові з джерелом, представник стримінгу не пояснив причину.

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Швидше за все, таким чином, платформа намагається уникнути хвилі відписок своїх американських користувачів, які підтримують Україну у російсько-українській війні.

З чого все почалось

У грудні 2021 року разом з Роскомнадзор додав Netflix у свій реєстр аудіовізуальних послуг, адже кількість російських підписників перейшла межу у 100 тисяч. Згідно із законом, відомим як закон про телебачення "Витрина TV", Netflix теоретично зобов'язаний поширювати 20 "обов'язкових" безкоштовних російських новинних, спортивних та розважальних телеканалів.

Важливо. Україна звернулася до низки компаній через напад Росії й просить допомоги. Серед них – YouTube, Meta та Netflix.

До такої групи каналів входять Первый канал, НТВ та канал, керований Російською Православною Церквою. Вважається, що Первый канал пов'язаний із Кремлем і транслює путінську пропаганду.

З огляду на поточну ситуацію, ми не плануємо додавати ці канали в наш сервіс,

– заявив для Variety представник Netflix.

Закон ще не повністю реалізований, незважаючи на припущення, що він повинен набути чинності 1 березня.

Хоча його регулювання поширюється на всі аудіовізуальні послуги доступні в Росії, наразі Netflix є єдиним міжнародним представником у цьому реєстрі. HBO Max показує свій контент через локальний тримінг Amediateka, а Apple TV Plus та інші платформи не доступні в Росії.

Поза тим, Netflix продовжує пропонувати свої послуги російським користувачам, але й уважно стежити за ситуацією, повідомили у Variety.

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Нагадаємо, що Netflix локалізований у Росії трохи більше року тому з російськомовним інтерфейсом. Бізнес стрімера там невеликий, без офісів та співробітників Netflix.