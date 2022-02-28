Як повідомляє 24 канал, відмінити прокат міжнародних кінопрем'єр закликали не тільки у Росії, а також і в Білорусі. Звернення опублікували українською та англійською мовами.
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У своєму листі від працівників українських кінотеатрів, дистриб'юторів, кіноглядачів наголосили, що російський агресор не може розважатись у той час, коли йде війною в Україну.
Ми, співробітники кінотеатрів України, дистриб'юторських компаній, кіноспільнота України та українські кіноглядачі закликаємо всі міжнародні студії негайно скасувати прокат усіх своїх фільмів на території Російської Федерації та у Білорусі! Світова кіноспільнота повинна показати громадянам країн-агресорів, що не буде ніяких розваг, поки триває війна в Україні!
До поста автори додали фото найстарішого кінотеатра ім. Щорса у Чернігові, який було зруйновано окупантами 27 лютого 2022 року.
Кінотеатр до та після бомбардування у Чернігові / Фото пресслужби "Артхауз Трафік"
Також до листа додали культову фразу російсько-української війни:
Русские кинотеатры — идите на*уй!!!
- Warner Bros.,
- Universal Pictures,
- Disney,
- Pixar,
- STUDIOCANAL,
- 20th century Studios,
- Paramount,
- Sony Pictures,
- Pathe та інші.