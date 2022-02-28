Як повідомляє 24 канал, відмінити прокат міжнародних кінопрем'єр закликали не тільки у Росії, а також і в Білорусі. Звернення опублікували українською та англійською мовами.

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У своєму листі від працівників українських кінотеатрів, дистриб'юторів, кіноглядачів наголосили, що російський агресор не може розважатись у той час, коли йде війною в Україну.

Ми, співробітники кінотеатрів України, дистриб'юторських компаній, кіноспільнота України та українські кіноглядачі закликаємо всі міжнародні студії негайно скасувати прокат усіх своїх фільмів на території Російської Федерації та у Білорусі! Світова кіноспільнота повинна показати громадянам країн-агресорів, що не буде ніяких розваг, поки триває війна в Україні!

До поста автори додали фото найстарішого кінотеатра ім. Щорса у Чернігові, який було зруйновано окупантами 27 лютого 2022 року.



Кінотеатр до та після бомбардування у Чернігові / Фото пресслужби "Артхауз Трафік"

Також до листа додали культову фразу російсько-української війни:

Русские кинотеатры — идите на*уй!!!

До списку, кого стосується звернення увійшли найбільші кіностудії Голлівуду:

Warner Bros.,

Universal Pictures,

Disney,

Pixar,

STUDIOCANAL,

20th century Studios,

Paramount,

Sony Pictures,

Pathe та інші.

Нагадаємо, що підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут.