Как сообщает 24 канал, отменить прокат международных кинопремьер призвали не только в России, но и в Беларуси. Обращение было опубликовано на украинском и английском языках.

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В своем письме от работников украинских кинотеатров, дистрибьюторов, кинозрителей отметили, что российский агрессор не может развлекаться в то время, когда идет войной в Украину.

Мы, сотрудники кинотеатров Украины, дистрибьюторских компаний, киносообщество Украины и украинские кинозрители призываем все международные студии немедленно отменить прокат всех своих фильмов на территории Российской Федерации и Беларуси! Мировое киносообщество должно показать гражданам стран-агрессоров, что не будет никаких развлечений, пока идет война в Украине!

К посту авторы добавили фото старейшего кинотеатра им. Щорса в Чернигове, разрушенном оккупантами 27 февраля 2022 года.


Кинотеатр до и после бомбежки в Чернигове / Фото прессслужбы "Артхауз Трафик"

Также к письму добавили культовую фразу русско-украинской войны:

Русские кинотеатры — идите на*уй!!!

В список, кого касается обращения, вошли крупнейшие киностудии Голливуда:
  • Warner Bros.,
  • Universal Pictures,
  • Disney,
  • Pixar,
  • STUDIOCANAL,
  • 20th century Studios,
  • Paramount,
  • Sony Pictures,
  • Pathe та інші.