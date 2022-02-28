Как сообщает 24 канал, отменить прокат международных кинопремьер призвали не только в России, но и в Беларуси. Обращение было опубликовано на украинском и английском языках.
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В своем письме от работников украинских кинотеатров, дистрибьюторов, кинозрителей отметили, что российский агрессор не может развлекаться в то время, когда идет войной в Украину.
Мы, сотрудники кинотеатров Украины, дистрибьюторских компаний, киносообщество Украины и украинские кинозрители призываем все международные студии немедленно отменить прокат всех своих фильмов на территории Российской Федерации и Беларуси! Мировое киносообщество должно показать гражданам стран-агрессоров, что не будет никаких развлечений, пока идет война в Украине!
К посту авторы добавили фото старейшего кинотеатра им. Щорса в Чернигове, разрушенном оккупантами 27 февраля 2022 года.
Кинотеатр до и после бомбежки в Чернигове / Фото прессслужбы "Артхауз Трафик"
Также к письму добавили культовую фразу русско-украинской войны:
Русские кинотеатры — идите на*уй!!!
- Warner Bros.,
- Universal Pictures,
- Disney,
- Pixar,
- STUDIOCANAL,
- 20th century Studios,
- Paramount,
- Sony Pictures,
- Pathe та інші.