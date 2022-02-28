Звезда культового сериала о шестерых нью-йоркских друзьях Дэвид Швиммер выразил свое восхищение Президентом Украины – Владимиром Зеленским. Актер пишет, что особенно его поразил отказ от эвакуации во время русско-украинской войны.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили эвакуироваться из Киева по распоряжению правительства США, но он отклонил это предложение. Зеленский сказал: "Бой здесь; Мне нужны боеприпасы, а не путешествие".

Также артист пригласил всех подписчиков пожертвовать деньги для пострадавших от российской агрессии в Украине и распространил ссылку на международную благотворительную организацию, которая работает в Украине по эвакуации и медицинской помощи.

Сообщение актера сопровождала картинка с изображением самого Зеленского вов ремя инаугурации в 2019 году, а на фото была надпись:

Это Владимир Зеленский. Президент Украины. Он еврей. Его дед сражался против нацистов во Второй мировой войне. Многие его родственники погибли от Холокоста. Он восстал против диктатора. Потому что он смел. Потому что он знает, что будет, если этого не сделать.

Сообщение Дэвида Швиммера / Скриншот из инстаграммы актера

Напомним, что поддержку Украине уже выразили такие мировые знаменитости: Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Брайан Кокс, Шеннен Догерти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь.