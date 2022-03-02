После насильственного вооруженного вторжения России на территорию Украины 24 февраля украинские кинокомпании и дистрибьюторы обратились в международные киностудии с призывом к бойкоту проката своих лент в российских кинотеатрах. В результате свои заявления сделали самые известные и крупнейшие кинокомпании Голливуда.

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Кто не будет показывать свои фильмы в России

Важно. В 2021 году на фильмы именно этих киностудий пришлось 70% киносборов в РФ. Стоит ожидать, что российский зритель останется с российским кино наедине.

Disney

Одна из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире Walt Disney Company сделала заявление на 5 день войны России против Украины.

Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе будущий проект "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать следующие решения в зависимости от ситуации,

– говорится в сообщении компании.

Также компания объяснила: "Учитывая масштабы возникающего кризиса беженцев, мы работаем с нашими партнерами из неправительственных организаций, чтобы оказать беженцам срочную и другую гуманитарную помощь".

Warner Bros.

Премьера Бэтмена с Робером Паттинсоном должна была выйти на широкие экраны 4 марта, но ее россияне тоже не увидят.

Из-за гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает показ своего полнометражного фильма "Бэтмен" в России,

– говорится в сообщении.

Sony Pictures

Впоследствии Sony Pictures заявила, что в России не покажут "Морбиус" – приключенческий фильм Marvel. Премьера намечена на 1 апреля. Также кинокомпания отменила показ всех своих фильмов на территории государства-агрессорки.

Universal Pictures

Одна из крупнейших кинокомпаний Голливуда тоже заявила о приостановке запланированных прокатов картин в кинотеатрах России, заявила компания.

Universal готовила к премьере следующие ленты:

анимационный фильм "Плохие парни" – в России премьера была запланирована на 24 марта,

"Скорая помощь" Майкла Бэя – 7 апреля.

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Paramount

Paramount опубликовала следующее заявление во вторник утром, 2 марта:

Поскольку мы являемся свидетелями трагедии, продолжающейся в Украине, мы решили приостановить прокат наших будущих фильмов в России, включая "Потерянный город" и "Еж Соник 2". Мы поддерживаем всех, кого коснулась трагедия гуманитарного кризиса в Украине и наших международных рынках и будем продолжать следить за развитием ситуации.