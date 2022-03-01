Відомий українцям завдяки ролі Шерлока Голмса в серіалі "Шерлок", актор Бенедикт Кембербетч, отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Використавши чудову нагоду, актор звернувся до спільноти із закликом надати підтримку Україні.

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Виступаючи з промовою, актор висловив підтримку українському народові, який зараз бореться за свою країну з російським окупантом.

Я не можу сьогодні виступати, у цей дивовижний момент мого життя, на цій незвичайній трибуні, не визнаючи очевидності того, що відбувається в Україні, і не висловивши своєї підтримки українському народу,

– сказав актор.

Він зазначив, що слів та молитов недостатньо для перемоги і закликав світ діяти радикальніше.

Ми повинні робити більше, ніж просто співчувати та молитися. Нам треба діяти, нам потрібно зайти на веб-сайти посольств, нам потрібно подивитися, що ми можемо зробити як громадяни світу, громадяни Європи, і люди, які хочуть кращого результату для тих людей, на міста яких зараз обрушуються ракети. Ми більше не можемо залишатися осторонь. Зараз не час для жадібності, лінощів, бездіяльності або невмілості.

Також Бенедикт закликав долучатись допомогою для благодійних організацій, які працюють з наслідками російської агресі на території України.

Нам потрібно діяти, і ви можете зробити щось. Ви можете підтримати благодійні та правозахисні організації. Ви можете допомогти тим, хто допомагає біженцям на місцях. Ви можете чинити тиск на своїх політиків, свій банк, свою промисловість, щоб вони теж надали допомогу. Це можливо, тому сьогодні я закликаю людей зробити це,

– наголосив Камбербетч.

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