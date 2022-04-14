Отметим, что Рурк с первого дня войны наблюдает за событиями в Украине, в частности, в Мариуполе. Актер не может сидеть сложа руки и эмоционально отреагировал на то, как мир не торопится помогать Украине.

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Микки Рурк раскритиковал США и НАТО и призвал немедленно помочь Украине

22 тысячи людей пожилых людей, детей и членов их семей погибли в Мариуполе в результате бомбардировок. Теперь, что еще хуже, Россия посылает туда известного генерала Александра Дворникова, репутация которого известна после войны с Сирией, где погибали мирные жители. Этот человек – бессердечный, безжалостный мясник,

– написал Микки Рурк.

Актер призвал США и Нато немедленно помочь всем, в чем Украина нуждается. По его словам, " смелый и решительный Владимир Зеленский ежедневно продолжает добывать у мира оружие, необходимое для защиты страны от этого бессмысленного кошмара, который день и ночь творится в Украине".

Какого черта США и все страны НАТО не могут дать президенту Зеленскому то, что народу нужно для борьбы. Украинцы – смелые и гордые люди, которые хотят жить при демократическом режиме,

– отметил актер.

"У нас есть крыша над головой, есть еда в доме, мы ужинаем в гостях, ходим в кино, берем детей в парк и спим по ночам в своих кроватях, не прячась в подполье. Отговорки США и НАТО – это просто слова. Слова бессмысленны, слова без цели. Я слушаю новости и не могу даже поужинать, наблюдая за этой бойней, этой гребанной кровавой баней, и каждую ночь одно и тоже", – дополнил Микки.

Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Забудьте все это дерьмо, о том, как вы ведете честную войну или нечестную войну. Снимем наши гребенные перчатки и дадим этим людям все, что им нужно,

– написал эмоционально актер.