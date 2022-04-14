Зауважимо, що Рурк з першого дня війни спостерігає за подіями в Україні, зокрема у Маріуполі. Актор не може сидіти склавши руки та емоційно відреагував на те, як світ не поспішає допомагати Україні.

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Міккі Рурк гостро розкритикував США та НАТО і закликав негайно допомогти Україні

22 тисячі людей старих людей, дітей та членів їхніх сімей загинули в Маріуполі внаслідок бомбардувань. Тепер, що ще гірше, Росія посилає туди відомого генерала Олександра Дворнікова, репутація якого відома ще після війни з Сирією, де гинули мирні жителі. Ця людина – безсердечний, безжальний м’ясник,

– написав Міккі Рурк.

Актор закликав США та Нато негайно допомогти усім, чого Україна потребує. За його словами, "сміливий та рішучий Володимир Зеленський щодня продовжує видобувати у світу зброю, необхідну для захисту країни від цього безглуздого кошмару, який день і ніч твориться в Україні".

Якого біса США та всі країни НАТО не можуть дати президентові Зеленському те, що його народу потрібне для боротьби. Українці – сміливі та горді люди, які хочуть жити за демократичного режиму,

– наголосив актор.

"У нас є дах над головою, є їжа в будинку, ми вечеряємо в гостях, ходимо в кіно, беремо дітей у парк та спимо ночами у своїх ліжках, не ховаючись у підпіллі. Відмовки США та НАТО – це просто слова. Слова без сенсу, слова без мети. Я слухаю новини та не можу навіть повечеряти, спостерігаючи за цією бійнею, цією грьобаною кривавою лазнею, і щоночі одне й теж", – доповнив Міккі.

Президент Зеленський благає світ відправити їм зброю. Забудьте про все це лайно, про те, як ви ведете чесну війну чи нечесну війну. Знімімо наші грьобані рукавички та дамо цим людям все, що їм потрібне,

– емоційно написав актор.

Раніше Міккі Рурк разом зі своїм помічником з Миколаєва записав відеозвернення до українців. Він наголосив, що молиться за нас та висловив підтримку.