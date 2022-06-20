Актеры, режиссеры и сценаристы приезжают в Украину не только волонтерить и общаться с переселенцами, но и снимать фильмы. Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лиев Шрайбер, Бен Стиллер и другие, безусловно, помогают в информационной борьбе с врагом.

Читайте также Я знал, что у меня есть дедушка из Украины, – Шрайбер об украинском происхождении и визите во Львов

Голливудские звезды, посетившие Украину во время войны

Ибо Виллимон

Драматург Бо Виллимон, известный как сценарист американского сериала "Карточный домик", приезжал в Украину и снимал последствия жестоких зверств россиян в Киевской области.

Его лента будет "включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением". Он опишет то, как эти люди выживают, адаптируются и, несмотря ни на что, развиваются в эпицентре конфликта.

Мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное воздействие,

– отмечал он.



Ибо Виллимон снимает документалку о Буче / "Обозреватель"

Кэрри Фукунага

Режиссер последнего фильма о Бонде "007: Не время умирать" Кэри Фукунага посетил Украину как волонтер компании World Central Kitchen, занимающейся организацией питания после стихийных бедствий. Перед визитом в столицу Украины он побывал во Львове. 24 марта Фукунага опубликовал первые фото из Украины.

Во время своей волонтерской поездки он посетил киевское метро, вместе со своей командой доставил к жителям пищу, также пообщался с волонтерами и беженцами.

Кстати говоря. Кэри Фукунага лично начал снимать мероприятие на станции метро для дальнейшего освещения историй пострадавших от войны, чтобы как можно больше людей во всем мире знали, что происходит в Украине. Затем Фукунага привез 600 горячих обедов и 6 тысяч килограммов продуктов в Бучу. По словам звезды, сначала люди плакали, потом его обнимали. А в Харьковской области режиссер не только стал свидетелем российского обстрела центра Харькова, но и спас собаку из-под завалов в городе Дергачи.

Керри Фукунага в Днепре / Фото из инстаграма Анастасии Логутенко

Шон Пенн

Сам Пенн был в Украине, когда Россия ворвалась в наше государство и начала полномасштабную войну. Тогда он уже работал над документальным фильмом, а раньше, ноябре, имел возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня защищают украинские земли.

24 февраля режиссер покинул Украину, но сейчас рассматривает возможность вернуться и с оружием в руках защищать нас от врага.

Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, в котором говорится, что благотворительная организация CORE предоставит организационную и материальную поддержку Кракову, где находятся тысячи беженцев из Украины.

Больше о том, как режиссер помогает Украине, читайте по ссылке.



Шон Пенн помогает Украине / Stern

Лиев Шрайбер

Сначала Лиев Шрайбер в качестве волонтера благотворительной организации World Central Kitchen готовил борщ для переселенцев на границе в Перемышле, а затем приехал во Львов. Там он пообщался с психологиней Еленой Коссак о войне и поддержке украинцев в рамках проекта психологической помощи.

Во Львове его застала воздушная тревога. В своем инстаграме Лиев опубликовал видео, как он спускался в укрытие. Сейчас актер дома, в безопасности. "Столько историй такие невероятно стойкие люди", – говорил он об украинце.

Когда я оказался внутри Украины, мне было невероятно увидеть невероятную стойкость и мужество украинцев. Я считаю, что Путин совершил свою самую большую ошибку,

– сказал Шрайбер в эфире американского шоу Morning Joe.

Шрайбер во Львове во время воздушной тревоги: смотрите видео

Анджелина Джоли

30 апреля Анджелина Джоли тайно приехала во Львов по приглашению главы Офиса Президента Андрея Ермака. Сначала ее заскочили в кафе "Львовские круассаны". Звезда Голливуда посетила Украину по своей инициативе.

Затем она поехала на железнодорожный вокзал во Львове, чтобы встретить пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и пообедать с переселенцами. Впоследствии она навестила детей в школе-интернате.

Через два дня в Украине Джоли успела приехать в Борислав и встретиться с детьми в учебно-реабилитационном центре "Гармония".

Бен Стиллер

18 июня звезду фильмов "Знакомство с Факерами" и "Ночь в музее" увидели во Львове. О появлении голливудского актера в Украине стало известно благодаря социальной сети тикток. В ней пользователь с ником @shan_oleg выложил видео, на котором можно увидеть Бена Стиллера вблизи памятника Шевченко. В ролике актер говорил по телефону возле памятника Тарасу Шевченко.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в твиттере написало, что голливудский актер, являющийся послом доброй воли ООН, прибыл в Украину, чтобы провести встречу с беженцами из нашего государства.

Посол доброй воли УВКБ ООН Бен Стиллер находится сегодня на границе с Украиной, чтобы встретить семьи, чья жизнь была разорвана войной и насилием, поделиться историями о влиянии войны на человека и усилить призывы к солидарности,

– говорится в сообщении.

Бен Стиллер прибыл во Львов: смотрите видео