Режиссер опубликовал в своем инстаграме фотографии, сделанные во время визита в Бучу. Вместе с благотворительной организацией, Фукунага привез 600 горячих обедов и 6 тысяч килограммов продуктов. По словам звезды, сначала люди плакали, а затем его обнимали.

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Кэри Фукунага развозит гуманитарку по Украине

По словам режиссера, о Буче рассказывают немало ужасающих историй, однако режиссер сам все увидел своими глазами.

Когда мэр отвез нас в Бучу, выжившие после российской оккупации люди осторожно выходили к нам. В большинстве своем это были пожилые, больные и голодные люди, после пережитого они не доверяли, потом плакали, а потом долго и отчаянно обнимали,

– поделился Фукунага.

Далее он дополнил: "Они начали появляться со всех сторон и трепещущими руками и голосами говорили с теми, кто был готов их слушать".

Кэри Фукунага развозит гуманитарку по Украине / Фото из инстаграма

Кэрри Фукунага поддержал Украину

Ранее он публиковал видео колонны российской техники на украинских дорогах и закадровый диалог с оккупантами. Кроме того, делился видео, как жители Корюковки Черниговской области выходили на улицы и останавливали российские танки, передвигавшиеся по городу.

Теперь он приехал в Украину и присоединился к World Central Kitchen. Эту организацию основал известный шеф-повар Хосе Андрес в 2010 году.