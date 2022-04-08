Режисер опублікував у своєму інстаграмі світлини, які зробив під час візиту до Бучі. Разом з благодійною організацією, Фукунага привіз 600 гарячих обідів та 6 тисяч кілограмів продуктів. За словами зірки, спершу люди плакали, а потім його обіймали.

До теми У метро Києва завітав Кері Фукунага, режисер останнього фільму про Бонда: фото візиту

Кері Фукунага розвозить гуманітарку по Україні

За словами режисера, про Бучу розповідають чимало жахливих історій, однак режисер сам все побачив на власні очі.

Коли мер відвіз нас у Бучу, люди, які вижили після російської окупації, обережно виходили до нас. Здебільшого це були літні, хворі та голодні люди, після пережитого вони не довіряли, потім плакали, а потім довго і відчайдушно обіймали,

– поділився Фукунага.

Далі він доповнив: "Вони почали з'являтися з усіх боків і тремтливими руками й голосами говорили з тими, хто був готовий їх слухати".

Кері Фукунага розвозить гуманітарку по Україні / Фото з інстаграму

Кері Фукунага підтримав Україну

Раніше він публікував відео колони російської техніки на українських дорогах та закадровий діалог з окупантами. Крім цього, ділився відео, як мешканці Корюківки Чернігівської області виходили на вулиці та зупиняли російські танки, що пересувалися містом.

Тепер він приїхав в Україну і доєднався до World Central Kitchen. Цю організацію заснував відомий шеф-кухар Хосе Андрес у 2010 році.

Нещодавно також департамент комунікації МВС та КМДА організували престур до київських метро. Режисер разом зі своєю командою доставив до мешканців у метро харчі, також поспілкувався із волонтерами та біженцями.