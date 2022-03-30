Як відомо, Кері Фукунага з першого дня війни підтримує Україну. А перед візитом до столиці України, він побував у Львові. 24 березня Фукунага опублікував перші фото з України.

Цікаво Дружина Вілла Сміта вперше вийшла на зв’язок після інциденту на Оскарі

Кері Фукунага підтримав Україну

Раніше він публікував відео колони російської техніки на українських дорогах та закадровий діалог з окупантами. Крім цього, поділився відео того, як у місті Корюківка Чернігівської області мешканці вийшли на вулиці та зупинили російські танки, що пересувалися містом.

Тепер він приїхав в Україну і доєднався до World Central Kitchen. Цю організацію заснував відомий шеф-кухар Хосе Андрес у 2010 році.

Знімком про візит Кері Фукунаги до Києва поділився виконавчий директор проєкту та, власне, його засновник.



Кері Фукунага другий зліва / Фото Хосе Андреса