Как известно, Кэри Фукунага с первого дня войны поддерживает Украину. А перед визитом в столицу Украины он побывал во Львове. 24 марта Фукунага опубликовал первые фото из Украины.

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Кэрри Фукунага поддержал Украину

Ранее он публиковал видео колонны российской техники на украинских дорогах и закадровый диалог с оккупантами. Кроме того, поделился видео того, как в городе Корюковка Черниговской области жители вышли на улицы и остановили российские танки, передвигавшиеся по городу.

Теперь он приехал в Украину и присоединился к World Central Kitchen. Эту организацию основал известный шеф-повар Хосе Андрес в 2010 году.

Снимком о визите Кэри Фукунаги в Киев поделился исполнительный директор проекта и его основатель.