Прошло двое суток от церемонии вручения самой престижной премии Голливуда, как супруга Вилла Смита вышла на связь со своими подписчиками. Она оставила одно философское сообщение, что могло быть оценкой инцидента на Оскаре.

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Жена Вилла Смита впервые вышла на связь после инцидента на Оскаре

В своем инстаграме звезда опубликовала картинку с надписью " Это сезон исцеления и я здесь для этого ".



Жена Вилла Смита впервые вышла на связь после инцидента на Оскаре.

На первый взгляд, кажется, что эта фраза не говорит об инциденте на Оскаре-2022, но подписчики уверены, что именно так: сдержанно, философски и достойно, Джада Пинкетт-Смит ответила на шутку Криса Рока относительно ее внешнего вида и агрессии со стороны мужа.

Что случилось на Оскаре-2022

28 марта на сцену Оскара вышел актер Крис Рок, чтобы вручить статуэтку за лучший документальный фильм. Во время выступления он неудачно пошутил о жене коллеги Вилла Смита – Джаде.

Он пошутил, что Джада Пинкетт-Смит снялась в фильме "Солдат Джейн" из-за ее лысой бритой головы. Вилла возмутило такое высказывание в адрес жены, поэтому он вышел на сцену и ударил Криса .

Заметьте , в 2018 году жена Вилла Смита призналась, что долгое время борется с алопецией – редким заболеванием, при котором сильно выпадают волосы. В прошлом году, за несколько дней до 50-летия, актриса отважилась побриться налысо.

Напомним, Уилл Смит уже извинился за свое поведение. Продюсеры Оскара-2022 начали расследование и проведут на этой неделе совещание, где решат, останется ли награда за лучшую мужскую роль у Вилла Смита.