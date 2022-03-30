Пройшло дві доби від церемонії вручення найпрестижнішої премії Голлівуду, як дружина Вілла Сміта вийшла на зв’язок зі своїми підписниками. Вона залишила одне філософське повідомлення, що могло б бути оцінкою інциденту на Оскарі.

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Дружина Вілла Сміта вперше вийшла на зв’язок після інциденту на Оскарі

У своєму інстаграмі зірка опублікувала картинку з надписом "Це сезон зцілення і я тут для цього".



Дружина Вілла Сміта вперше вийшла на зв’язок після інциденту на Оскарі / Скриншот поста в інстаграмі

На перший погляд, здається, що ця фраза не говорить про інцидент на Оскарі-2022, але підписники впевнені, що саме так: стримано, по-філософськи й гідно, Джада Пінкетт-Сміт відповіла на жарт Кріса Рока щодо її зовнішнього вигляду та агресію зі сторони чоловіка.

Що трапилося на Оскарі-2022

28 березня на сцену Оскара вийшов актор Кріс Рок, щоб вручити статуетку за найкращий документальний фільм. Під час виступу він невдало пожартував про дружину колеги Вілла Сміта – Джаду.

Він пожартував, що Джада Пінкетт-Сміт знялася у фільмі "Солдат Джейн" через її лису бриту голову. Вілла обурило таке висловлювання на адресу дружини, тому він вийшов на сцену й вдарив Кріса.

Зауважте, у 2018 році дружина Вілла Сміта зізналася, що тривалий час бореться з алопецією – рідкісним захворюванням, при якому сильно випадає волосся. Минулого року, за декілька днів до 50-річчя, акторка наважилася поголитися налисо.

Нагадаємо, Вілл Сміт вже вибачився за свою поведінку. А продюсери Оскара-2022 почали розслідування і проведуть цього тижня нараду, де вирішать, чи залишиться нагорода за найкращу чоловічу роль у Вілла Сміта.

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