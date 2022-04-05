Вместе с Фукунагой киевские метро "Позняки" и "Героев Днепра" посетили журналисты ведущих украинских и иностранных СМИ. С первого дня войны станции киевского метрополитена работают в режиме укрытия гражданских граждан.

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Метро Киева посетил Кэри Фукунага

Кэри Фукунага приехал в Киев и присоединился к проекту World Central Kitchen, занимающемуся организацией питания после стихийных бедствий. Эту организацию основал известный шеф-повар Хосе Андрес в 2010 году.

Сегодня департамент коммуникации МВД и КГГА организовали престур в киевские метро. Режиссер вместе со своей командой доставил к жителям в метро продовольствие, также пообщался с волонтерами и беженцами.

Кэри Фукунага лично начал снимать мероприятие на станции метро для дальнейшего освещения историй пострадавших от войны, чтобы как можно больше людей во всем мире знали, что происходит в Украине,

– заявило МВД Украины в фейсбуке.

По информации МВД, ситуация в Киеве спокойная, столицу полностью контролируют украинская армия, полисмены, гвардейцы и терробороны. Журналисты сняли, в каких условиях проживают киевляне, укрывающиеся от нападения врага в метро.

Мы благодарим журналистов и мировую общность за огласку правды о событиях в Украине! Вместе мы победим!,

– подытожило МВД в своем сообщении.

Керри Фукунага посетил метро Киева / Фото МВД Украины