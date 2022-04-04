В видеообращении актер призвал небезразличных людей по всему миру жертвовать средства благотворительному фонду "ТАПС-Украина", чтобы финансово помогать городу Днепр.

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Гэри Синиз вызвался помогать Днепру

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к своим знакомым по всему миру, чтобы те финансово помогали Украине, чтобы стали постами Доброй Воли нашего государства.

На такой призыв ранее отозвался Роберт Патрик, теперь видеообращение записал Гэри Синиз.

Есть честь поддерживать президента Зеленского и мэра Филатова, а также всех граждан Украины, которые борются за свободу своих семей,

– отметил Оскар Гэри Синиз.

"В частности, организация "ТАПС-Украина" активно участвует в защите своей страны и нуждается в поддержке военных и их семей. Я призываю вас переходить на сайт организации taps.org.ua и помочь", – дополнил он.

Полный текст сообщения Бориса Филатова в фейсбуке:

"Как я уже обещал, продолжаю просить о помощи и моральной поддержке своих друзей во всем мире.

После Роберта Патрика, видеообращение записал Гэри Синиз, лауреат Золотого Глобуса, Эмми и номинант на Оскар.

Знаменитый лейтенант Дэн Тейлор из "Форреста Гампа".

"Аполлон -13", "Зеленая миля", "Выкуп", "CSI: место преступления Нью-Йорк".

Все роли Гэри перечислить невозможно.

Спасибо мой друг. Спасибо!"