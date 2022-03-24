Шон Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, в котором говорится, что благотворительная организация CORE предоставит организационную и материальную поддержку Кракову, где находятся тысячи беженцев из Украины.

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Шон Пенн будет помогать украинским беженцам совместно с Польшей

Известно, что компанию CORE основали Шон Пенн и Энн Ли для оказания помощи Гаити после землетрясения еще в 2010 году. Сегодня она использует свой опыт предыдущих гуманитарных кризисов, чтобы консультировать власть по их реагированию.

Ли сообщил, что НПО уже собрала 1,5 миллиарда долларов в США, чтобы помочь украинцам, и оказывает поддержку как в Польше, так и в Румынии, куда прибыли более полумиллиона беженцев.

Шон Пенн подписал соглашение с мэром Кракова о помощи беженцам из Украины: смотрите видео

Беженцы из Украины в Польше

Краков был одним из главных направлений для тех, кто добрался до Польши. В настоящее время там проживает около 130 тысяч беженцев. Это значит, что население города увеличилось примерно на 16 % в месяц.

Как и некоторые другие крупные польские города, Краков предупредил, что он изо всех сил пытается разместить и поддержать прибывших, не говоря уже о тысячах, которые продолжают прибывать.

Заммэра города Анджей Кулиг вчера поблагодарил Пенна за поддержку, заявив, что CORE предоставит ценные ноу-хау для решения как "незначительных проблем, так и более глубоких".

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Шон Пенн и Украина

Сам Пенн был в Украине , когда Россия ворвалась в страну и начала полномасштабную войну. Тогда он уже работал над документальным фильмом, а раньше, в ноябре, имел возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня защищают украинские земли.

О том, как актер уезжал из Украины 24 февраля , он сообщал в твитере.

Я и двое коллег пешком прошли милые к польской границе, покинув наш автомобиль на обочине дороги. Почти все автомобили на этой фотографии перевозят только женщин и детей, большинство без каких-либо признаков багажа, и автомобиль, являющийся единственной ценностью,

– писал он.



Шон Пенн уехал из Украины 24 февраля / Скриншот