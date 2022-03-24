Шон Пенн підписав угоду з мером Кракова, в якій йдеться про те, що благодійна організація CORE надасть організаційну та матеріальну підтримки Кракову, де перебувають тисячі біженців з України.

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Шон Пенн допомагатиме українським біженцям спільно з Польщею

Відомо, що компанію CORE заснували Шон Пенн та Енн Лі для надання допомоги Гаїті після землетрусу ще 2010 року. Сьогодні вона використає свій досвід попередніх гуманітарних криз, щоб консультувати владу щодо їхнього реагування.

Лі повідомив, що НУО вже зібрала 1,5 мільярда доларів в США, щоб допомогти українцям, і надає підтримку як у Польщі, так і в Румунії, куди прибули понад пів мільйона біженців.

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Біженці з України у Польщі

Краків був одним із головних напрямків для тих, хто дістався Польщі. Наразі там проживають близько 130 000 біженців. Це означає, що населення міста збільшилося приблизно на 16% за місяць.

Як і в деяких інших великих польських містах, місцева влада Кракова попередила, що щосили намагається розмістити та підтримати тих, хто вже прибув, не кажучи вже про тисячі біженців, які продовжують приїжджати.

Заступник мера міста Анджей Куліг вчора подякував Пенну за підтримку, заявивши, що CORE надасть цінні ноу-хау для вирішення як "незначних проблем, так і глибших".

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Шон Пенн і Україна

Сам Пенн був в Україні, коли Росія вдерлася в нашу державу і розпочала повномасштабну війну. Тоді він вже працював над документальним фільмом, а раніше, у листопаді, мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні боронять українські землі.

Про те, як актор їхав з України 24 лютого, він повідомляв у твітері.

Я і двоє колег пішки пройшли милі до польського кордону, покинувши наш автомобіль на узбіччі дороги. Майже всі автомобілі на цій фотографії перевозять тільки жінок і дітей, більшість – без будь-яких ознак багажу, відтак автомобіль є єдиною їхньою цінністю,

– писав він.



Шон Пенн їхав з України 24 лютого / Скриншот

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