Актор написав у своєму блозі, що "американський уряд та політики виняткові у своєму мистецтві бути обережними". Він закликав допомогти Україні навіть в односторонньому порядку.

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Хіба масові вбивства, залякування та ядерний шантаж були хоча б колись прийнятними? Ми повинні в односторонньому порядку (якщо не разом з НАТО) забезпечити в Україні безпольотну зону, а також додаткові літаки для українських пілотів. Я голосую за це,

– написав Шон Пенн.

Актор усіляко підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами. Раніше він вже закликав негайно передати Україні винищувачі, щоб військові могли забезпечити перевагу над ворогом у небі.

Пенн навіть обговорив це питання з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Він вважає, що такі потрібні Україні винищувачі застрягли десь у бюрократичному ланцюжку між урядами США та Польщі. Актор твердо переконаний, що розголос та громадський резонанс зможуть прискорити процес отримання Україною винищувачів.

Раніше Шон Пенн також висловився щодо російської пропаганди. Він порадив переглянути серіал "Чорнобиль" від HBO. На думку актора, це "рентгенівський знімок навмисних дезінформаційних кампаній російського уряду".