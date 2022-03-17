Актер написал в своем блоге, что "американское правительство и политики исключительны в своем искусстве быть осторожными". Он призвал помочь Украине даже в одностороннем порядке.

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Разве массовые убийства, устрашения и ядерный шантаж были хотя бы когда-то приемлемыми? Мы должны в одностороннем порядке (если не вместе с НАТО) обеспечить в Украине бесполетную зону, а также дополнительные самолеты для украинских пилотов. Я голосую за это,

– написал Шон Пенн.

Актер всячески поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Ранее он уже призвал немедленно передать Украине истребители, чтобы военные могли обеспечить преимущество над врагом в небе.

Пенн даже обсудил этот вопрос с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Он считает, что столь нужные Украине истребители застряли где-то в бюрократической цепочке между правительствами США и Польши. Актер твердо убежден, что огласка и общественный резонанс могут ускорить процесс получения Украиной истребителей.

Ранее Шон Пенн также высказался по поводу российской пропаганды. Он посоветовал посмотреть сериал "Чернобыль" от HBO. По мнению актера, это "рентгеновский снимок умышленных дезинформационных кампаний российского правительства".