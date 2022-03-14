Актор наголошує, що серіал є "рентгенівським знімком російської дезінформації". Варто нагадати, що на початку вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, Шон Пенн саме перебував у Києві.

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Для усіх, хто ще не бачив блискучого міні-серіалу HBO "Чорнобиль", і для тих, хто міг забути – це рентгенівський знімок навмисних дезінформаційних кампаній російського уряду. Вони були справедливо принижені цим серіалом. Подивіться або знову перегляньте його,

– написав актор у своєму твітері.

Коротко про серіал "Чорнобиль"

Це коротке п'ятисерійне шоу виробництва американського кабельного телеканалу HBO. Його створенням займалися Крейг Мейзін та Юхан Ренк. Сюжет серіалу розгортається навколо подій у Чорнобилі під час однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства. У серіалі показана аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році та все, що з цим пов'язано.

Варто зазначити, що майже одразу після вторгнення в Україну російські військові проникли на ЧАЕС та захопили контроль над нею. Вони взяли в полон нічну зміну працівників станції, а згодом пошкодили лінії електропередач залишивши станцію без живлення. Чому це небезпечно можна прочитати у матеріалі 24 каналу.