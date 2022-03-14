Про це Камбербетч розповів в інтерв'ю журналістам під час церемонії вручення кінопремії BAFTA, що проходила у Лондоні.

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Кожен повинен робити усе, що може. Зараз рекордна кількість людей зголосилася добровільно прийняти у себе вдома біженців. Я теж хочу долучитися до цього,

– розповів актор.

Підтримка України

Камбербетч продовжує активно підтримувати Україну. На премії BAFTA, наприклад, актор мав прикріплений до піджака жовто-блакитний значок.

До цього актор з'явився на сцені фестивалю 37-го щорічного Міжнародного кінофестивалю у Санта-Барбарі з українським прапором на знак солідарності з Україною.

Крім того, Камбербетч закликав людей збирати гроші на допомогу постраждалим та впливати на політиків.

Нам усім треба робити більше, ніж просто носити значки. Треба жертвувати гроші, треба тиснути на наших політиків, аби вони створювали тут безпечну гавань для людей, які страждають,

– наголосив Камбербетч.

Варто зазначити, що уряд Великої Британії оголосив про старт програми спрямованої на допомогу громадянам та організаціям які організовують притулки для українських біженців.