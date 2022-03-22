Как сообщает 24 канал, Анджей Северин выступил на благотворительном концерте в польском городе Лодзь "Вместе с Украиной". Организаторы собрали деньги в поддержку Украины.

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Завещание и пожелания оккупантам

Анджей Северин на сцене "Атлас Арены" зачитал пророческое "Завещание" украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко на польском языке. Свое выступление он завершил уже культовой фразой, ставшей символом героической и самоотверженной борьбы украинцев в войне против России. Актер громко послал российский военный корабль в известном направлении, продемонстрировав поддержку Украины и стойкость духа.

Выступление Анджея Северина: смотрите видео

Во время концерта "Вместе с Украиной" на сцене выступили крупнейшие звезды Польши и Украины. Среди них:

Тина Король,

Догадано,

Джерри Гейл,

Вито Бамбино,

Кшиштоф Залевски,

Иго,

Дарья Завьялов и другие.

К проекту присоединились также выдающиеся польские актеры – в частности, Майя Коморовская, Данута Стенька, Ванесса Александер, Анджей Северин, которые своими выступлениями дополнили музыкальную часть мероприятия.