Как сообщает 24 канал, Анджей Северин выступил на благотворительном концерте в польском городе Лодзь "Вместе с Украиной". Организаторы собрали деньги в поддержку Украины.
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Завещание и пожелания оккупантам
Анджей Северин на сцене "Атлас Арены" зачитал пророческое "Завещание" украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко на польском языке. Свое выступление он завершил уже культовой фразой, ставшей символом героической и самоотверженной борьбы украинцев в войне против России. Актер громко послал российский военный корабль в известном направлении, продемонстрировав поддержку Украины и стойкость духа.
Выступление Анджея Северина: смотрите видео
Во время концерта "Вместе с Украиной" на сцене выступили крупнейшие звезды Польши и Украины. Среди них:
- Тина Король,
- Догадано,
- Джерри Гейл,
- Вито Бамбино,
- Кшиштоф Залевски,
- Иго,
- Дарья Завьялов и другие.
К проекту присоединились также выдающиеся польские актеры – в частности, Майя Коморовская, Данута Стенька, Ванесса Александер, Анджей Северин, которые своими выступлениями дополнили музыкальную часть мероприятия.