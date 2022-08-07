Отметим, Джессика известна своими ролями в сериале "Сцены супружеской жизни", фильмах "Глаза Тамми Фэй", "Интерстеллар", "Опасная игра Слоун", Игра Молли" и многие другие. В 2022 году звезда получила свой первый Оскар. То, что известные мировые знаменитости посещают Украину во время войны – очень ценно, ведь это еще один способ напомнить миру об ужасных событиях в Украине.

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Джессика Честейн в Киевской области: все, что нужно знать о визите

О визите звезды в Украину стало известно 7 августа. Утром звезда посетила "Охматидит", "ПинчукАртЦентр", встретилась с Зеленским, Ермаком, разговаривала с онкобольными детьми и пострадавшей от российских оккупантов на Киевщине. Вечером 7 августа Джессика Честейн отправилась домой.

Звезда посетила детей в "Охматдете"

Прежде чем встретиться с Зеленским, звезда посетила столичную больницу "Охматдет". Там она разговаривала с детьми, которым вручила подарки. Ей рассказали о работе медицинского центра во время войны. Как известно, в больнице находятся дети из разных городов Украины, в частности, Херсона и Чернигова.

Джессика Честейн в "Охматдете": смотрите видео

Джессика Честейн посетила выставку в художественной галерее "ПинчукАрТЦентр"

В художественной галерее "ПинчукАртЦентр" звезда посетила выставку о последствиях российской оккупации.

Джессика Честейн в "ПинчукАрТЦентр": смотрите видео

Джессика Честейн увидела разрушенные здания в Ирпене

Голливудская знаменитость приехала в Ирпень и собственными глазами увидела дома, разрушившие русские войска. "Вместе с заместителем председателя Киевской ОВА Виталием Власюком Джессика Честейн посетила одну из ирпенских семей, потерявшую жилье во время российских обстрелов мирных домов. От свидетелей ужасных событий она услышала о фактах военных преступлений оккупационных войск и все, что пришлось пережить мирным людям во время военных действий в городе", – сообщили в телеграмме Киевской областной военной администрации.

Как известно, Честейн выразила солидарность всему украинскому народу и была поражена масштабами разрушений, которые покинула армия России.

Мы благодарны всем, кто поддерживает нас и не оставляет один на один с ужасной трагедией. Очень важно, чтобы правду о войне в Украине, военные преступления россии на Киевщине знал весь мир. И именно всемирно известные деятели культуры могут рассказать об этом. Спасибо Джессике Честейн за поддержку и решимость,

– отметил Виталий Власюк.

Джессика Честейн в Ирпене / Фото Киевской областной военной администрации

Зеленский встретился с актрисой

Президент в соцсетях поделился фотографиями со звездой. Зеленский поблагодарил Чейстен, которая с первых дней войны поддерживает Украину, и подчеркнул, что такие визиты очень ценны.

Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране,

– заявил Зеленский.

Встреча Зеленского и Честейн / Фото из фейсбука Владимира Зеленского

Ермак поблагодарил американскую актрису Джессику Честейн за поддержку Украины

В телеграме Ермак сообщил, что во время встречи с Владимиром Зеленским они обсудили поддержку Украины и украинцев в войне против россии.

"Очень важно, что всемирно известные люди поддерживают наше государство в борьбе за свободу. Благодаря этому о событиях в Украине и преступлениях россиян знает весь мир. Правда, на нашей стороне", – написал он.

Благодарен за то, что Джессика Честейн согласилась приехать в Киев. Слава Украине,

– подчеркнул Ермак.

Многие мировые знаменитости не побоялись приехать в Украину во время войны. Все для того, чтобы поддержать, рассказать всему миру правду о геноциде украинцев в 2022 году и героическом сопротивлении украинского народа.

Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лиев Шрайбер, Бен Стиллер, Джессика Честейн и другие, безусловно, помогают в информационной борьбе с врагом.