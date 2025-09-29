Вони відверто говорили про війну, а також ділилися своїми емоціями, які довелося пережити в Києві. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці про стрічку. Ви дізнаєтеся, куди підуть кошти з перегляду цього відео та де можна подивитись фільм.

Що відомо про фільм гурту The Rasmus?

Стрічку культового рок-гурту можна подивитися на офіційному YouTube-каналі гурту. Це короткометражна документальна кіноісторія, в якій вони відверто розповіли про свою поїздку в Україну. Музиканти бачили всі руйнування, спричинені Росією.

Вони ділилися емоціями від побачених зруйнованих будинків, бізнес-центрів, вулиць та історичних пам'яток. Соліст гурту Лаурі Юльонен поділився, що вони жили в готелі з укриттям, тож були у безпеці від ракет, однак змогли на собі сповна відчути те, що щоденно доводиться переживати українцям.

Було страшно сидіти в додатку повітряної тривоги ввечері або вночі, перед сном, і читати повідомлення про ракети, які зараз знаходяться в повітрі або вже влучили в землю. Гаразд, в повітрі знаходиться 300 дронів і 13 ракет. Так само якби я гортав Facebook,

– поділився співак.

Фільм гурту The Rasmus: дивіться відео онлайн

Фільм вийшов фінською мовою з англійськими субтитрами. Це дуже оцінили українські прихильники музикантів, адже таким чином про реалії війни в Україні зможуть дізнатися фани з усього світу.

Відомо, що усі кошти з перегляду фільму The Rasmus направлять на допомогу Україні.

Як The Rasmus підтримують Україну?