Вони відверто говорили про війну, а також ділилися своїми емоціями, які довелося пережити в Києві. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці про стрічку. Ви дізнаєтеся, куди підуть кошти з перегляду цього відео та де можна подивитись фільм.
Дивіться також 4 мотиваційні фільми, які допоможуть розпочати все з чистого листа
Що відомо про фільм гурту The Rasmus?
Стрічку культового рок-гурту можна подивитися на офіційному YouTube-каналі гурту. Це короткометражна документальна кіноісторія, в якій вони відверто розповіли про свою поїздку в Україну. Музиканти бачили всі руйнування, спричинені Росією.
Вони ділилися емоціями від побачених зруйнованих будинків, бізнес-центрів, вулиць та історичних пам'яток. Соліст гурту Лаурі Юльонен поділився, що вони жили в готелі з укриттям, тож були у безпеці від ракет, однак змогли на собі сповна відчути те, що щоденно доводиться переживати українцям.
Було страшно сидіти в додатку повітряної тривоги ввечері або вночі, перед сном, і читати повідомлення про ракети, які зараз знаходяться в повітрі або вже влучили в землю. Гаразд, в повітрі знаходиться 300 дронів і 13 ракет. Так само якби я гортав Facebook,
– поділився співак.
Фільм гурту The Rasmus: дивіться відео онлайн
Фільм вийшов фінською мовою з англійськими субтитрами. Це дуже оцінили українські прихильники музикантів, адже таким чином про реалії війни в Україні зможуть дізнатися фани з усього світу.
Відомо, що усі кошти з перегляду фільму The Rasmus направлять на допомогу Україні.
Як The Rasmus підтримують Україну?
- The Rasmus – це відомий рок-гурт, який був представником Фінляндії на Євробаченні 2022 року.
- Музиканти активно підтримують Україну.
- Вони були присутніми на концерті Atlas Festival 2025 року.
- Музиканти стали єдиним іноземним гуртом на цьому фестивалі.
- Попри загрозу російського обстрілу, вони приїхали та виступили перед своїми українськими фанатами.
- Крім того, музиканти відвідали дитячу лікарню "Охматдит", яка постраждала від російських обстрілів.
- Вони організували збір коштів і зібрали 3,5 мільйона гривень, які передали для придбання обладнання у лікарню "Охматдит".
- Співаки постійно підтримують українців, зокрема, у 2022 році вони записали пісню "In the Shadows of Ukraine"спільно з українським гуртом Kalush Orchestra, таким чином також висловивши свою солідарність з Україною.