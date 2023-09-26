65-летний Кевин Сорбо снова оконфузился: обидел феминисток и назвал мужчин при*урками

65-летний актер Кевин Сорбо, известный своей ролью в сериале "Удивительные странствия Геракла" и фильме "Кулл-завоеватель", отметился новыми консервативными взглядами и резонансными заявлениями. В своем последнем эссе Сорбо раскритиковал Голливуд и нескольких своих коллег-актеров.

Сорбо обратил внимание на 27-летнего Тимоти Шаламе и 54-летнего Билли Портера. Актер выразил возмущение по поводу современной тенденции к андрогинности, описав ее как "кризис мужества".

Читайте также Готовьте попкорн: 5 комедий о спортивных соревнованиях для идеальных выходных с друзьями

65-летний актер Кевин Сорбо раскритиковал Голливуд

Он также обидел мужчин, которые, по его мнению, предались своим "базовым" желаниям, таким как выпивка, наркотики, видеоигры и порно.

На самом деле не имеет значения, на каком конце спектра мужества вы находитесь; если вы стали жертвой своих низменных желаний, феминистская культура победила. Ты именно такой придурок, каким они хотят тебя видеть,

– заявил Сорбо.

Актер утверждает, что сегодня женщины, смелые и уверенные в себе, выигрывают в соревновании с пассивными мужчинами, которые "отступают на второй план". Он выразил мнение, что в современной Америке нужны воины-защитники и ответственные родители.

"Нам, безусловно, не нужен еще один супергерой. Нам нужны мужчины, которые будут воспитывать своих детей, будут защищать свои дома, обеспечивать свои семьи и самоотверженно служить – все это невозможно, если они расточительны и пристрастились к удовольствиям", – подытожил Сорбо.

Коротко о Кевине Сорбо