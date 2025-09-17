Канадський актор Кіану Рівз вперше одружився в 61 рік. Його дружиною стала художниця Олександра Грант.

Кохану актора неодноразово критикували через зовнішність, та для Кіану Рівз це не стало перешкодою для того, щоб узаконити їхнє кохання. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання RadarOnline.

Що відомо про весілля Кіану Рівза?

Повідомляють, що весілля Кіану Рівза та Олександри Грант відбулося в Європі на початку цього літа. Воно було інтимним і дуже стриманим.

За словами інсайдера, пара обговорювала це роками, але зрештою вирішила організувати щось, що було б тільки для них. Кіану та Олександра цінують свою конфіденційність, тому збереження всього в таємниці стало для них ідеальним рішенням.

Олександра стала для нього величезною підтримкою. Після всього, що пережив Кіану, вона дарує йому спокій. Друзі помічають, наскільки він став щасливішим із нею. Він більше сміється і став більш розслабленим. Вона справді є його опорою,

– поділився інформатор.

За словами людей, які добре знають цю парочку, Олександра Грант змогла дати Кіану той душевний спокій і стабільність, якої він так давно прагнув. Інсайдери кажуть, що, ймовірно, в майбутньому вони організують пишне весілля, про яке будуть знати всі. Однак наразі їх влаштовує їхня приватність.

Що відомо про стосунки Кіану Рівза?