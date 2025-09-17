Канадский актер Киану Ривз впервые женился в 61 год. Его женой стала художница Александра Грант.

Возлюбленную актера неоднократно критиковали за внешность, и для Киану Ривз это не стало препятствием для того, чтобы узаконить их любовь. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание RadarOnline.

Советуем Идеальный сериал на Netflix с увлекательным сюжетом, который стал фаворитом украинских зрителей

Что известно о свадьбе Киану Ривза?

Сообщают, что свадьба Киану Ривза и Александры Грант состоялась в Европе в начале этого лета. Она была интимной и очень сдержанной.

По словам инсайдера, пара обсуждала это годами, но в конце концов решила организовать что-то, что было бы только для них. Киану и Александра ценят свою конфиденциальность, поэтому сохранение всего в тайне стало для них идеальным решением.

Александра стала для него огромной поддержкой. После всего, что пережил Киану, она дарит ему спокойствие. Друзья замечают, насколько он стал счастливее с ней. Он больше смеется и стал более расслабленным. Она действительно является его опорой,

– поделился информатор.

По словам людей, которые хорошо знают эту парочку, Александра Грант смогла дать Киану тот душевный покой и стабильность, которой он так давно стремился. Инсайдеры говорят, что, вероятно, в будущем они организуют пышную свадьбу, о которой будут знать все. Однако пока их устраивает их приватность.

Обратите внимание! Лучший украинский фильм 2025 года теперь доступен онлайн: где смотреть ленту

Что известно об отношениях Киану Ривза?