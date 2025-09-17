61-летний Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант
- Киану Ривз женился на художнице Александре Грант.
- Пара ценит свою конфиденциальность.
Канадский актер Киану Ривз впервые женился в 61 год. Его женой стала художница Александра Грант.
Возлюбленную актера неоднократно критиковали за внешность, и для Киану Ривз это не стало препятствием для того, чтобы узаконить их любовь. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание RadarOnline.
Что известно о свадьбе Киану Ривза?
Сообщают, что свадьба Киану Ривза и Александры Грант состоялась в Европе в начале этого лета. Она была интимной и очень сдержанной.
По словам инсайдера, пара обсуждала это годами, но в конце концов решила организовать что-то, что было бы только для них. Киану и Александра ценят свою конфиденциальность, поэтому сохранение всего в тайне стало для них идеальным решением.
Александра стала для него огромной поддержкой. После всего, что пережил Киану, она дарит ему спокойствие. Друзья замечают, насколько он стал счастливее с ней. Он больше смеется и стал более расслабленным. Она действительно является его опорой,
– поделился информатор.
По словам людей, которые хорошо знают эту парочку, Александра Грант смогла дать Киану тот душевный покой и стабильность, которой он так давно стремился. Инсайдеры говорят, что, вероятно, в будущем они организуют пышную свадьбу, о которой будут знать все. Однако пока их устраивает их приватность.
Что известно об отношениях Киану Ривза?
- У Киану Ривза довольно трагическое прошлое.
- В 1999 году его избранница Дженнифер Сайм родила мертвую дочь.
- Через некоторое время после тяжелой трагедии пара разошлась.
- Через два года женщина трагически погибла в ДТП.
- С Александрой Грант Ривз познакомился в 2009-м.
- Официально пара подтвердила свой роман в 2019-м году.
- Они не только выстраивают счастливые и гармоничные отношения, но и помогают друг другу в творчестве.