Вийшов трейлер першого в Україні тактичного екшн-трилера, який вразить усіх

В Україні відбулась прем'єра трейлера першого екшн-трейлера під назвою "KILLHOUSE". Фільм створив режисер Любомир Левицький.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У матеріалі – трейлер та інші подробиці майбутньої стрічки.

Радимо У кінотеатрах відбулась довгоочікувана прем'єра комедії, яку варто подивитись всією сім'єю

Що відомо про фільм "KILLHOUSE"?

Сюжет фільму "KILLHOUSE" заснований на реальній історії унікальної евакуаційної місії з використанням дронів. Стрічка показує, як українські спецпризначенці рятують подружжя цивільних та їхню дитину з зони бойових дій.

Ми виросли на фільмах про американських спецпризначенців. Але сьогодні маємо своїх героїв – українських. І настав час, щоб вони були не лише в новинах, а й у кіно, на великих екранах. Це наші люди, які творять історію,

– каже Любомир Левицький.

"KILLHOUSE": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка створена за підтримки та у співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, Службою безпеки України та Третьою окремою штурмовою бригадою Третього армійського корпусу Збройних Сил України.

Створення якісного повного метра, здатного привернути увагу та показати на весь світ справжню історію війни України за незалежність, нагадати про воєнні злочини росіян, засвідчити професіоналізм, технологічність та сміливість нашої армії – це дуже добра і необхідна справа,

– сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Здебільшого над стрічкою працювали реальні воїни Сил безпеки та оборони України. Зокрема, реальні військовослужбовці ГУР, СБУ, 3-ї ОШБр ЗСУ, а також Сергій Стрельников, Денис Капустін, Олександра Сорока, Валерій Величко, Audrey MacAlpine.

Прем'єра фільму запланована на 2026 рік.

Теж цікаво Має зв'язки з Росією та спонсорує тероризм: Мінкульт підтримує санкції проти "Маші і Ведмедя"

Які ще фільми створив Любомир Левицький?

Любомир Левицький зняв чимало якісних українських фільмів. Окрім майбутнього тактичного екшн-трилера під назвою "KILLHOUSE", режисер також працював над такими кінопроєктами: