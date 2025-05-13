Про справжнє відчуття дому: 5 нових короткометражних фільмів, які зможуть розчулити до сліз

Коли відчуття дому втрачено, що ти будеш робити: залишати чи залишатися? Відповідь на це питання змінить життя на завжди. Але коли рішення прийнято, настає невимовна свобода, що передує кроку у невідомість. На тему дому говорять українські режисери та режисерки у своїх коротких метрах.

Їх можна буде переглянути на кінофестивалі Миколайчук OPEN у Чернівцях у блоці "Дім – це де?" 20 червня. Кіно 24 розповідає про кожен фільм блоку детальніше. А вже у червні ви можете переглянути їх першими за глядацькими абонементами.

Радимо 3 найновіші українські серіали, які вийшли у 2025 році та закохали у себе усіх глядачів

"Київ – Берлін, через Варшаву, Модлін", реж Дмитро Мар'янич

Головна героїня Дора (Дар'я Творонович – "Валерія виходить заміж") приїжджає з Берліна у Київ на вихідні, щоб навідати друзів і побачити рідне місто. У Києві, вона списується зі старим другом Дем'яном (Григорій Наумов – "Капітан Бровари"), який колись був закоханий у неї, та домовляється про зустріч.

Гуляючи містом, разом з Дем'яном, героїня переживає радість від зустрічі із людиною зі свого минулого та роздратування через допити хлопця про причини еміграції в Берлін. Дора втомлюється від бурхливого спілкування та завершує зустріч. Повертаючись додому, дівчина застає Дем'яна під своїм будинком. Хлопець зізнається, що досі має почуття до Дори та просить її не їхати. Героїня не витримує і гнівно виголошує, що не збирається заради нього змінювати своє життя. Охолонувши, Дем'ян говорить Дорі, що все одно чекатиме на неї.



"Київ – Берлін, через Варшаву, Модлін" / Кадр із фільму

"Коли піде дощ", реж. Катерина Татарчук

В центрі сюжету Дарина (Марія Моторна – "Сторонній") — акторка маленького українського театру, яка під час війни починає сумніватися в сенсі своєї роботи. Вона грає в сюрреалістичних виставах, що здаються далекими від реальності. Режисер цих вистав Ніко вважає, що мистецтво зараз необхідне, але Дарина цього не відчуває. На виставу, де майже нічого не відбувається, все ж приходять глядачі. Хтось шукає полегшення, хтось – спокою; її мама Галя – приходить подивитись на свою доньку на сцені.

На тлі війни, постійного страху й тривожних новин у Дарини зростає бажання поїхати з міста, але Галя, попри небезпеку, відмовляється залишати місто. Біжучи до автобусної зупинки, Дарина зустрічає жінку, яка була в театральній залі під час вистави. Вона ділиться з Дариною, наскільки важливим для неї був цей похід до театру. Потім Дарина зустрічає колег, що теж їдуть. Вона думає: якщо всі актори поїдуть, куди приходитимуть глядачі?



Фільм "Коли піде дощ" / Кадр із фільму

"М+Л", реж. Яна Петрикова

Фільм за мотивами роману "Спитайте Мієчку" Євгенії Кузнєцової розповідає про дві сестри, Мієчка й Лілічка, які приїжджають на літо до свого "шелтера".

Тут, у бабусі, кожна ховається від важливого для неї рішення. Одна вагається щодо переїзду в Австралію, інша – намагається розібратися у стосунках. Старий будинок, зарослий яблуневий сад, теплі вечори біля багаття – усе ніби застигло у часі... Але літо не може тривати вічно.



В головних ролях українські акторки Дар'я Легейда-Сова ("Крашанка") та Каріна Шеверова ("Зозулі").

"М+Л" / Кадр із фільму

"Навчи нас літати", реж. Лілія Сивицька

Гібридний короткометражний фільм розповідає про молоду українську фотографку Марію, яка долає життєві перешкоди та переосмислює своє призначення у воєнному Києві після деокупації регіону.

Вона зустрічає своє альтер-его, іноземного журналіста, з яким починає одіссею містом, його минулим, теперішнім та усіма мріями. Вона заново відкриває для себе почуття радості та миру, попри постійне відчуття меланхолії та травми. Фільм присвячений поколінню молоді, яке повністю прийняло реальність війни й невтомно працює, щоб захистити, зберегти те, що вони люблять: людей, місця, саме місто.



"Навчи нас літати" / Кадр із фільму

"Образа", реж. Гліб Осатинський

Фільм з короткометражного конкурсу Берлінале 2024 зняв харків'янин, який емігрував з України. Його головний герой 17-річний Яша, яка і будь-який підліток, бунтує проти влади, але в радянській Україні 1990-х років деякі з опозиційних сил небезпечніші за інші. Коли Яша досягає своєї межі, грубі імпульси штовхають його до прірви, яка може завдати непоправної шкоди.

У стрічці зіграли Владислав Балюк ("Я і Фелікс"), Аліна Чебан ("Назавжди Назавжди"), Олеся Островська ("Моя сім'я та інші звірі", "Стоп-Земля") та інші.



"Образа" / Кадр із фільму

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