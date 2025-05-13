Кіно 24 зібрало для вас список нових серіалів, які вже підкорили серця багатьох. Якщо ви ще не серед них – варто це виправити.

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"Кохання та полум'я"

Це драматична 16-серійна стрічка, яку цілком можна назвати історією на реальних подіях. Стрічка присвячена українським рятувальникам – тим, хто щодня ставить під загрозу власне життя, рятуючи інших.

У центрі оповіді – події, засновані на реальних випадках, що розкривають життєві випробування, героїзм і самовідданість. Усі ці історії – з перших вуст самих українських надзвичайників.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ключі від правди"

У центрі сюжету стрічки – слідча Валерія, яка прагне справедливості та хоче відновити репутацію свого загиблого брата. Валерія працювала в поліції, однак, аби дістатися правди, вона влаштовується до готелю "Ліберті", де стикається з низкою випробувань і загадок.

І лише любов і прагнення до істини допоможуть їй знайти потрібні "ключі" до справедливості та закону.

"Ключі від правди": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

"Парочка слідчих"

У центрі сюжету детективного серіалу "Парочка слідчих" – молода й амбітна слідча Софія. Щойно закінчивши академію, вона очолює відділ розслідування особливо небезпечних злочинів. Софія – розумна, принципова та чесна, сповнена ентузіазму й рішучості боротися за справедливість.

У кожній серії на глядачів чекає новий заплутаний злочин, який розслідує її команда.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

До речі, усі порівнюють ці серіали: що схожого та відмінного у "Парочці слідчих" та "Ключах від правди".