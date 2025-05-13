Кино 24 собрало для вас список новых сериалов, которые уже покорили сердца многих. Если вы еще не среди них – стоит это исправить.

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"Любовь и пламя"

Это драматическая 16-серийная лента, которую вполне можно назвать историей на реальных событиях. Лента посвящена украинским спасателям – тем, кто ежедневно ставит под угрозу собственную жизнь, спасая других.

В центре повествования – события, основанные на реальных случаях, раскрывающие жизненные испытания, героизм и самоотверженность. Все эти истории – из первых уст самих украинских чрезвычайников.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ключи от правды"

В центре сюжета ленты – следователь Валерия, которая стремится к справедливости и хочет восстановить репутацию своего погибшего брата. Валерия работала в полиции, однако, чтобы добраться до правды, она устраивается в отель "Либерти", где сталкивается с рядом испытаний и загадок.

И только любовь и стремление к истине помогут ей найти нужные "ключи" к справедливости и закону.

"Ключи от правды": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

"Парочка следователей"

В центре сюжета детективного сериала "Парочка следователей" – молодая и амбициозная следовательница София. Только что окончив академию, она возглавляет отдел расследования особо опасных преступлений. София – умная, принципиальная и честная, полна энтузиазма и решимости бороться за справедливость.

В каждой серии зрителей ждет новое запутанное преступление, которое расследует ее команда.

"Парочка следователей": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

Кстати, все сравнивают эти сериалы: что похожего и отличного в "Парочке следователей" и "Ключах от правды".