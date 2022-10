Зірка "Піратів Карибського моря" озвучила щоденник 12-річної школярки із Харкова

11:40

Кіра Найтлі озвучила аудіоверсію щоденника 12-річної української дівчини Єви Скалецької "Ти не знаєш, що таке війна" (You Don’t Know What War Is). Цієї осені видання опублікувало видавництво Bloomsbury, що у Лондоні.