Звезда "Пиратов Карибского моря" озвучила дневник 12-летней школьницы из Харькова

Кира Найтли озвучила аудиоверсию дневника 12-летней украинской девушки Евы Скалецкой "Ты не знаешь, что такое война" (You Don't Know What War Is). Этой осенью издание опубликовало издательство Bloomsbury, расположенное в Лондоне.