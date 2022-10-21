Режиссер побеседовал с мэром Ирпеня Александром Маркушином. В частности, он о том, как формировалась оборона города от российских захватчиков и как происходила эвакуация мирных жителей.

Кстати Актер "Звездных войн" Марк Гэмилл помог собрать на 500 дронов для Украины

Французский кинорежиссер Филипп Азуле приехал в Ирпень

Вы проходите трудные времена. И так, как показывает история, сейчас важно документировать происходящее. Особенно важно задокументировать это для будущих поколений,

– сказал он.

Режиссер поделился, что работа над его проектом будет длиться не один день, ведь хочет как можно точнее зафиксировать события, которые происходили в общине во время военных действий и привлечь к общению как можно больше людей.

"Война – это ужас для каждого. Я шокирован от того, как себя вели российские военные. Я считаю, что, если это война, то военные должны воевать с военными, а не против гражданских лиц таким ужасным способом. И вести себя так, как животные", – поделился он.

Сразу после приезда кинорежиссер пошел в дом культуры, который оккупанты разрушили весной. В планах документалиста зафиксировать немало объектов, свидетельствующих о преступлениях россиян.

Режиссер-документалист Филипп Азуле в Ирпене: смотрите видео

Читайте также Джоли, Пенн, Стиллер, Шрайбер, Честейн: какие голливудские звезды посетили Украину во время войны

Многие мировые знаменитости не побоялись приехать в Украину во время войны. Все для того, чтобы поддержать, рассказать всему миру правду о геноциде украинцев в 2022 году и героическом сопротивлении украинского народа.